Acusado de matar ex-sogro e esfaquear ex-cunhado em Belém é condenado a 34 anos de prisão

O réu identificado como Alan Sobrinho Corrêa, de 22 anos, foi condenado a 34 anos e 8 meses de prisão pelo assassinato do ex-sogro, chamado Juvenal Martins Maia, de 74 anos, e tentativa de homicídio do ex-cunhado, Wellington Nunes Maia. A sentença foi divulgada na manhã desta quarta-feira (7/08), durante o julgamento que ocorreu pela 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, em Belém. O crime foi registrado em novembro de 2023, no bairro da Marambaia.

Durante o julgamento, os jurados acataram a acusação e o réu foi condenado pelos homicídios qualificados, sendo um deles na modalidade tentada. A pena em relação ao homicídio de Juvenal ficou em 26 anos e 08 meses. Já sobre a tentativa de homicídio do ex-cunhado, Alan recebeu a condenação de oito anos. Como os crimes têm conexão, as penas foram somadas e resultaram nos 34 anos e 8 meses, inicialmente em regime fechado. Durante a sentença, foi negado ao réu o direito de apelar em liberdade.

Assassinato

Conforme as investigações, a motivação do crime foi a separação de Alan, que estava há cerca de sete meses rompido com a ex-mulher e não aceitava ter que dar dinheiro à ex-companheira e às filhas que tiveram juntos. Na madrugada do dia 26 de novembro de 2023, o acusado foi até a casa da ex, supostamente para matá-la e também ao atual namorado dela.

Ao chegar no local, Alan teria discutido com o ex-sogro, Juvenal, e com o ex-cunhado, Wellington. Na luta corporal, o acusado esfaqueou o idoso até a morte. Wellington teria tentado socorrer o pai, mas acabou sendo golpeado também e teve que ser levado para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, onde ficou internado em estado grave.