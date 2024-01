Homem é encontrado morto após matar ex-mulher e ex-sogro, acorrentar filha e atear fogo em casa

Um homem foi encontrado morto em uma estrada nas proximidades de Ibirapuitã, no Norte do Rio Grande do Sul, após matar a ex-mulher, o ex-sogro e ferir a própria filha e a ex-sogra. O crime aconteceu na última quarta-feira (17).

Segundo a Polícia Civil, Elias dos Santos, de 44 anos, matou Fabiana Moraes dos Santos, de 41 anos, e Onofre Raul de Moraes, de 78 anos, a tiros. O corpo do suspeito foi encontrado com um revólver, uma espingarda, munição, gasolina e uma faca.

As imagens de câmera de monitoramento mostram a chegada de Elias ao local. Ele estava acompanhado de sua filha e do companheiro dela. Lá, eles resgatam a filha do casal, de apenas três anos de idade.

Ao chegar na residência da ex-companheira, Elias teria disparado diversas vezes contra ela, o ex-sogro e a ex-sogra, que foi atingida no rosto, mas conseguiu fugir. Depois, o homem ateou fogo na casa, que foi completamente consumida pelas chamas, e os corpos das duas vítimas foram carbonizados.

Os crimes foram cometidos em situação de violência doméstica contra Fabiana. Ela tinha medidas protetivas de urgência em vigor contra o suspeito.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)