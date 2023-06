Sogro mata nora a facadas em Garrafão do Norte; suspeito foi preso

Antonio Cabral Cavalcante, de 74 anos, foi preso sob a acusação de ter assassinado a nora Milene da Silva Reis, de 19 anos, a facadas nesta sexta-feira (2). O crime aconteceu na vila Bom Futuro, em Garrafão do Norte, nordeste do Pará. O idoso foi preso pela Polícia Civil e encontra-se à disposição da Justiça. A motivação para um crime tão brutal não foi revelada.

VEJA MAIS

De acordo com o relato da ocorrência policial, por volta das 9h30, a diretora do hospital da cidade comunicou as autoridades de que Milene da Silva Reis havia dado entrada na unidade de saúde já em óbito. Ela apresentava diversos ferimentos de arma branca pelo corpo, atribuídos por testemunhas às agressões feitas pelo sogro.

Homens das polícias Civil e Militar foram deslocados para a vila Bom Futuro, que tem duas vias de acesso para o município de Nova Esperança do Piriá. Os agentes se dividiram para evitar a fuga do suspeito e, durante a ação policial, uma das viaturas caiu dentro de um igarapé. Nenhum policial se feriu.