Pai suspeito de matar as duas filhas disse que iria 'para o Pará' em ameaça

O pai suspeito de matar as duas filhas, em Santo Antônio de Goiás (GO), chegou a dizer - por telefonema - que poderia ir embora para o estado do Pará durante a ameaça à mãe das crianças. Na gravação, Ramon de Souza Pereira falava com mulher e o sogro, quando afirma que tentou conversar sobre a suposta traição da ex-companheira e falou do desejo de ir embora para qualquer lugar, ocasião em que citou o estado do Norte. A ligação foi feita na segunda-feira (22). Ramon foi preso no dia seguinte, na última terça-feira (23), dia em que também encontraram os corpos das vítimas.

Na mesma ligação, é possível ouvir quando o avô das crianças implora para que as meninas de 6 e 8 anos não sejam mortas. As tratativas não deram certo. Os corpos das crianças foram achados pela Polícia Militar carbonizados dentro de um carro na rodovia GO-462.

VEJA MAIS

Entenda o caso

No dia 22, Ramon supostamente teria encontrado a esposa com outro homem em Goiânia e a agrediu com socos e chutes. O homem que estava com a mulher conseguiu escapar de moto. A chave do carro da esposa estava na ignição, então Ramon decidiu fugir utilizando o veículo. Em seguida, ele buscou a filha de 4 anos em um centro educacional e pegou a filha mais velha na escola.

De acordo com as investigações, Ramon conseguiu um galão de gasolina e uma faca. Ele levou as duas meninas até Santo Antônio de Goiás, ligou para o sogro, que conseguiu gravar a conversa. Durante a ligação, as crianças pareciam assustadas, estavam chorando, dizendo que o pai estava colocando álcool no carro.

Ramon assassinou as duas meninas a facadas e ateou fogo ao veículo. Agentes de seguranças fizeram buscas e encontraram pai no local. Ramon foi detido, mas foi encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento por tentativa de suicídio.