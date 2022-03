Mulher é mantida trancada pelos sogros após ser estuprada

Uma mulher foi resgatada por policiais militares, no domingo (27), após ser mantida em cárcere privado pelos sogros. A vítima, de 22 anos, sofria agressões e estava trancada em um apartamento localizado na Estrada Velha de Maricá, no Rio de Janeiro. As informações são do Metrópoles.

A jovem contou que foi morar com o casal depois da prisão do companheiro, para que ela pudesse visitar o namorado com mais facilidade.

Entretanto, no dia 14 de fevereiro, ela foi estuprada pelo sogro em um apartamento no Rio de Janeiro. Ele teria obrigado a jovem a manter relações sexuais com ele. Mesmo com medo, a jovem voltou para a casa dos sogros após o ocorrido.

Mais de um mês depois, a vítima foi agredida pela sogra, no dia 21 de março, após a mulher acreditar que a vítima teria tido relações consensuais com o homem.

A mulher foi mantida em cárcere na casa, apanhando com barras de ferro, pedaços de madeiras e tapas durante cinco dias. A jovem só conseguiu pedir ajuda na noite do último domingo.

A mãe da jovem foi avisada e conseguiu acionar a polícia. No resgate foi possível ver os hematomas no corpo da vítima. O casal suspeito do crime foi preso em flagrante.

(*Emilly Melo. estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)