Casal é preso por manter filho adotivo dentro de caixa por cinco anos

Um casal foi preso, nesta quarta-feira (16), após manter o filho adotivo dentro de uma caixa construída por eles na garagem da casa em que moravam, na Flórida (EUA), durante cinco anos. As informações são do portal Tucumã.

O garoto, agora com 13 anos, é filho adotivo do casal Tracy Ferriter e Timothy Ferriter, que o mantinha trancado por cerca de 18 horas por dia em um cubículo de 2,40 metros por 2,40 metros, desde 2017.

Dentro da “caixa” havia um colchão e um balde, que era usado como banheiro pelo garoto. Ele tinha autorização apenas para ir para a escola. Ele fazia as refeições, assim como as necessidades, dentro do cubículo.

A dupla foi presa acusada de abuso infantil e cárcere privado. O adolescente revelou para a polícia os maus-tratos e castigos que sofreu durante todo esse tempo. Outras três crianças também estavam com o casal e confirmaram que o irmão era mantido preso. As crianças foram encaminhadas para um abrigo do Serviço de Proteção à Criança.

O juiz responsável pelo caso proibiu os acusados de ter qualquer tipo de contato com as crianças, exceto com a possibilidade de uma visita acompanhada por uma autoridade, e ainda estabeleceu uma fiança no valor de 50 mil dólares (o equivalente a R$ 256,5 mil) para cada um.

*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política.