Idoso morre esfaqueado na Marambaia

Um homem, identificado como Juvenal Martins Maia, de 74 anos, morreu esfaqueado na madrugada deste domingo (26), na Marambaia, em Belém. O acusado do crime seria o ex-genro do idoso, Alan Sobrinho Corrêa, de 21 anos.

Segundo relatos, uma discussão, de motivo desconhecido, teria se iniciado entre Alan, Juvenal e o filho do idoso, ex-cunhado de Alan, Welligton Nunes Maia, originando as agressões. Welligton também foi atingido por facadas, mas foi socorrido e levado para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, onde se encontra em estado grave. Já o idoso morreu no local.

O crime aconteceu na Passagem Maria das Graças, próximo à Passagem Cajuí. O Centro Integrado de Operações (CIOp) foi acionado às 5h38. O acusado foi detido e apresentado na seccional da Marambaia.

Em nota, a Polícia Civil (PC) informou que “um homem foi preso em flagrante neste domingo (26) pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio”. O caso é investigado pela Divisão de Homicídios da PC.