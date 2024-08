Homem é preso por tentar matar amigo com bombom envenenado e facadas

Um homem foi preso suspeito de envenenar e esfaquear um amigo, no Rio de Janeiro. Caso ocorreu em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Identificado como Edimar Barbosa, o suspeito foi levado em flagrante pela Polícia Civil, nesta terça-feira (6).

Segundo a polícia, o bombom foi envenenado com chumbinho, veneno para matar ratos com comercialização proibida no Brasil desde 2012.

VEJA MAIS

O suspeito confessou o crime e contou aos policiais que ofereceu o bombom envenenado ao amigo, afirmando ser presente de uma mulher. No entanto, a vítima comeu apenas um pedaço e reclamou do gosto estranho do doce. Ao perceber isso, Edimar desferiu golpes de faca contra o então amigo, que conseguiu se desvencilhar e fugir do local.

O homem que recebeu as facadas não foi identificado. Ele deu entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento do bairro Parque Lafaiete, em Duque de Caxias, onde, após realização de lavagem estomacal, se encontra internado com quadro de saúde considerado estável.

Durante a prisão de Edimar Barbosa, os agentes também apreenderam o bombom envenenado e uma carta em que a vítima era ameaçada de morte. O criminoso confesso vai ser direcionado ao sistema prisional.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)