Homem é encontrado morto com ferimentos na cabeça no bairro da Marambaia, em Belém

Alan Iago Lima Pinto, 36 anos, foi encontrado morto no começo da manhã desta quinta-feira (8/8), na Passagem Dalva, no bairro da Marambaia, em Belém. A polícia ainda está investigando a dinâmica do crime, mas um detalhe chamou atenção das autoridades: a brutalidade que o crime foi cometido. Por conta dos graves ferimentos, a vítima teve a “cabeça quebrada”. A princípio, a suspeita é de que essas lesões tenham sido ocasionadas por apedrejamento. Em nota, a Polícia Civil informou que "as equipes da Seccional da Marambaia trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime".

A Polícia Militar foi acionada ao caso e, ao chegar no local, encontrou Alan morto na via, próximo de uma sarjeta, com múltiplas agressões, principalmente na cabeça. Com isso, os militares isolaram a cena do crime e acionaram a PC, para que pudesse iniciar a investigação do caso. Perto do corpo da vítima, as autoridades encontraram uma pedra ensanguentada, o que levantou a suspeita de que a rocha tenha sido utilizada para matar Alan.

A polícia ainda está verificando o motivo por trás do crime, que ainda é desconhecido. No entanto, o 27º Batalhão de Polícia Militar (27º BPM) e a Polícia Civil tentam localizar imagens de câmera de segurança nas proximidades que possam ajudar a elucidar o homicídio. Além disso, o corpo da vítima foi removido pela Polícia Científica ao Instituto Médico Legal para o exame de necropsia que pode indicar ou não se Alan Iago foi apedrejado até a morte.

Para a redação integrada de O Liberal, a Polícia Civil confirmou estar investigando o caso e informou que "perícias foram solicitadas para auxiliar no trabalho" de apuração do crime.

Ajude a polícia

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.