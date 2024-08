Homem e mulher são mortos a facadas após vizinho reclamar de som alto no interior do Pará

Um homem, identificado apenas como Allan, e uma mulher, que se trata de Amanda de Souza Catrinque, foram mortos a facadas na última terça-feira (6/8), em uma vila de kitnet no bairro Fátima, em Tailândia, nordeste do Pará. O principal suspeito é o vizinho das vítimas. Conforme o relato de testemunhas, antes de atacar Amanda e Allan, Francisco das Chagas Vieira tinha reclamado do som alto.

A Polícia Militar foi acionada até o local para apurar um caso de esfaqueamento registrado na avenida Décima Primeira. Assim que a PM chegou no local do crime, encontrou Allan e Amanda mortos. Além disso, os agentes também localizaram outra mulher com ferimentos leves e que tinha presenciado as vítimas sendo assassinadas.

A testemunha, que não terá o nome revelado por questões de segurança, disse à polícia que Francisco, depois de reclamar do som alto, saiu da casa dele, por volta das 23h. Na sequência, ainda conforme o relato da sobrevivente, Vieira partiu para cima de Allan e Amanda com uma faca em mãos. Depois de atacar as vítimas, o suspeito fugiu.

A cena do crime foi isolada pelos militares e a Polícia Civil acionada. O 45º Batalhão de Polícia Militar (45º BPM), responsável pelo policiamento ostensivo no município, realizou rondas para tentar localizar Francisco, só que, até o momento, ele continua foragido.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.