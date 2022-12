Jovem morre após ser esfaqueado por reclamar de som alto na casa de idoso

Um homem de 24 anos foi assassinado após reclamar do som alto na casa de um vizinho no último domingo (11), em Puxinanã, no Agreste da Paraíba. O suspeito é um idoso de 87 anos, que teria esfaqueado o jovem. Com informações do portal IG.

Segundo as informações da polícia, o jovem se relacionava de maneira positiva, sem qualquer tipo de atrito. No dia da desavença com o vizinho, ele havia participado de uma confraternização e retornado para casa por volta das 22h, depois que a festa chegou ao fim.

No entanto, o jovem se irritou com o fato do vizinho ter continuado com o som alto. Ele procurou o homem para pedir que diminuísse o volume do aparelho, mas o pedido foi negado, o que gerou uma discussão.

O vizinho perdeu o controle e surpreendeu a vítima ao golpeá-la com uma faca. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas amigos do jovem resolveram levá-lo até o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande em um carro por conta da demora do Samu.

A polícia identificou a vítima como Mateus. Apesar de ter recebido atendimento médico, o rapaz não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

As autoridades iniciaram as investigações. As primeiras informações são que a distância da casa do suspeito e da vítima é pequena. Pessoas próximas ao garoto assassinato acreditam que o rapaz pediu para que o volume fosse abaixado por ter uma filha de apenas um ano de idade.

A Polícia Civil, que está apurando o episódio, informou que o suspeito do crime foi preso nesta segunda-feira (22).

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)