Empresário briga com parente por causa de som alto e morre baleado

Um episódio trágico ocorreu no sábado (13/5) no município de Pindoba, interior de Alagoas, resultando na morte de um empresário após uma discussão acalorada devido ao volume alto de um som. Lécio Cardoso (foto em evidência) foi vítima de um crime violento na Fazenda Bicuara, localizada na zona rural da cidade. O autor do crime é um parente da vítima, que alegadamente chegou ao local para reclamar do volume do som e acabou agredindo um outro parente.

Segundo relatos, no momento do incidente, estava ocorrendo uma festa de aniversário quando Lécio Cardoso chegou e solicitou a diminuição do volume. Em meio à confusão, Lécio teria dado um tapa no suspeito, seu sobrinho, e deixado o local para buscar um chicote, com a intenção de continuar com as agressões. Nesse momento, o suspeito sacou uma arma e efetuou os disparos que resultaram na morte da vítima.