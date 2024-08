Pai encontra filho morto com lesões na cabeça, no fundo de rio, no Marajó

Samuel Caldas Pereira Junior, 24 anos, foi encontrado morto pelo pai no fundo de um rio em São Sebastião da Boa Vista, no Arquipélago do Marajó, na madrugada de terça-feira (6/8). A vítima apresentava lesões na cabeça, mas ainda não se sabe como esses ferimentos foram ocasionados. O caso é investigado pela Polícia Civil, que informou em nota, nesta quarta (7/8), trabalhar para "identificar e localizar os envolvidos na morte de Samuel".

O caso chegou ao conhecimento das autoridades por volta das 7h30, depois que o 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM) foi informado por moradores de que um corpo tinha sido encontrado nas proximidades do município. No local, o genitor de Samuel disse à PM que, por volta das 21h de segunda (5/8), ele e o filho, que estavam no Porto da Ponte Grande e são naturais de Muaná, tinham ido dormir.

Na manhã seguinte, o pai verificou que o rapaz não estava mais dormindo na rede e, por isso, saiu para procurá-lo. Foi então que ele entrou no rio e acabou encontrando o corpo de Samuel com três cortes na cabeça.

Ainda conforme o relato policial, o pai da vítima disse que não escutou nenhum barulho durante a madrugada que pudesse ter alguma relação com a morte do jovem. Para a redação integrada de O Liberal, a PC, além de confirmar a apuração do crime, comunicou que "perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar as investigações".