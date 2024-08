​Corpo de homem é encontrado carbonizado dentro de empresa em Belém

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto, na tarde desta terça-feira (6), em uma empresa de placas de metal, situada na avenida Júlio César, no bairro do Maracangalha, em Belém. O corpo, que estava carbonizado, foi descoberto por funcionários que se dirigiram a um compartimento da empresa para buscar um bebedouro e sentiram um forte odor. Ao investigarem o que estava oc​orrendo, depararam-se com o cadáver e acionaram as autoridades policiais.

Segundo a polícia, os proprietários do estabelecimento acreditam que o homem entrou no local para furtar cabos elétricos e sofreu uma descarga elétrica em uma sala com fios de alta tensão. Há suspeitas de que ele possa ter tropeçado em um desses fios, o que teria causado a morte.

A Polícia Científica foi chamada para realizar a análise e remoção do corpo, que, segundo as autoridades policiais, possivelmente estava ali desde a última quinta-feira (1º). Exames realizados pela Polícia Científica poderão determinar o tempo exa​to entre a morte do homem e a descoberta do corpo.

VEJA MAIS

Ao lado do corpo, foi encontrada uma mochila contendo cabos e materiais elétricos que teriam sido furtados, além de equipamentos utilizados para cometer os crimes. De acordo com a polícia, a empresa já havia sido alvo de diversos furtos, e há suspeitas de que o homem encontrado morto possa estar envolvido nesses crimes anteriores.

O corpo foi removido para a sede do Instituto de Medicina e Odontologia Legal Renato Chaves (Imol), onde será submetido a exames que ajudarão a esclarecer a causa e a dinâmica do ocorrido. O caso está sob investigação da Polícia Civil.