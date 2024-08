Corpo carbonizado é encontrado com mãos amarradas em área de mata em Ananindeua

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado carbonizado e em avançado estado de decomposição em uma área de mata na Alça Viária, na avenida Liberdade, próximo ao lixão do Aurá, no bairro Pato Macho, em Ananindeua, na Grande Belém. O achado ocorreu na manhã desta quarta-feira (31). Segundo informações da polícia, a vítima estava com as mãos amarradas para trás.

As equipes policiais foram acionadas para a ocorrência por meio do Centro Integrado de Operações (Ciop). Apesar do estado em que o corpo foi encontrado, os policiais conseguiram identificar que a vítima tinha estatura mediana e aparência magra. Além disso, a polícia identificou que o homem possivelmente vestia uma camisa de cor azul.

VEJA MAIS

Em conversa com moradores da área, a polícia conseguiu a informação de que, no último domingo (28), disparos de arma de fog​o foram ouvidos no local. Com isso, a polícia suspeita que o homem tenha sido alvo desses disparos.

Uma equipe da Polícia Científica foi acionada para realizar a análise e remoção do cadáver. No local do crime, os peritos coletaram vestígios que deverão ajudar a identificar a vítima, bem como a dinâmica do crime e possíveis envolvidos. O corpo do homem foi levado para a sede do Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) e, até o final da noite desta quarta-feira, a vítima ainda não tinha sido identificada.

Procurada pela reportagem para comentar o caso, a Polícia Civil informou que apura as circunstâncias da morte. “A vítima, do sexo masculino, ainda não foi identificada. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações, conduzidas pela delegacia do Aurá”, diz a nota oficial.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.