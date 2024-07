Corpo carbonizado é achado no fundo de uma residência em Marabá

Um corpo foi encontrado no fundo de uma residência da Folha 34, em Marabá, no sudeste do Pará, na tarde de sexta-feira (12). Informações preliminares dão conta de que a vítima foi carbonizada há dias. Ainda não há identificação da vítima.

As informações são do portal Correio de Carajás. O sargento Mário, da Polícia Militar, contou que uma guarnição foi acionada, pelo 190, por alguém que encontrou o corpo. A suspeita inicial é que a vítima possivelmente foi queimada com arames e pneus, os quais foram encontrados, também carbonizados, junto aos restos mortais.

A Polícia Civil informa que equipes da Delegacia de Homicídios de Marabá trabalham para esclarecer as circunstâncias e autoria do crime. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações.