Após 8 dias internado, adolescente atropelado por caminhão morre em Marabá

Gustavo de Souza Nogueira, de 15 anos, morreu na noite de terça-feira (9/07) após passar oito dias internado devido a um atropelamento em Marabá, sudeste do Pará. O acidente ocorreu na tarde do dia 1º de julho, quando um caminhão que prestava serviço para a Prefeitura de Marabá teria entrado na contramão, na Rua 5 de Abril, em frente à Praça São Félix de Valois. A vítima estava na UTI do Hospital Municipal de Marabá (HMM).

No dia do acidente, no núcleo Marabá Pioneira, Gustavo estava com outro adolescente em uma bicicleta. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento que o caminhão entra na via e atinge a bicicleta, fazendo os dois adolescentes caírem. Um dos pneus do veículo de grande porte passou por cima da vítima. O outro adolescente não foi ferido.

Após ser socorrido, Gustavo foi submetido a uma cirurgia e ficou entubado. Os familiares relataram que, devido ao atropelamento, os pulmões e em outros órgãos do adolescente ficaram muito danificados. A vítima não resistiu.

Velório

O velório de Gustavo ocorre na manhã desta quarta-feira (10/07), no Divino Espírito Santo, em frente à Arena Z-30, no Bairro Santa Rosa, Marabá Pioneira.

Motorista

Conforme o Portal Correio de Carajás, o motorista do caminhão envolvido no atropelamento se apresentou à 21ª Seccional de Polícia Civil, onde prestou depoimento e fez um Boletim de Ocorrência. No relato, ele informou que prestou socorro à vítima e acionou a ambulância do Samu. O motorista da empresa terceirizada disse que fez aquele trajeto pois a rua que deveria pegar estava isolada para um evento político. Também alega que, ao entrar na contramão, não viu os adolescentes na pista. Só teria percebido o acidente ao sentir o impacto e olhar pelo retrovisor. Depois que Gustavo foi socorrido, o motorista teria ligado para os superiores na Prefeitura e comunicado o fato.