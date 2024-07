Suspeito de assassinar sargento morre enquanto estava preso preventivamente em Marabá

Wilson Carlos Araújo Júnior, suspeito de matar o sargento da Polícia Militar do Pará Carlos Júnior da Silva Melo, morreu na manhã desta quinta-feira (11), após dar entrada no Hospital Municipal de Marabá, no sudeste paraense. O crime ocorreu no último dia 1º de julho. Wilson estava preso desde a data do ocorrido. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Marabá, onde será realizado um exame para determinar a causa da morte, que ainda não foi esclarecida.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que Wilson Carlos Araújo Júnior “morreu após apresentar mal-estar”. “Ele foi transferido da unidade penitenciária para atendimento de urgência, mas não resistiu. As circunstâncias da morte serão investigadas pela Polícia Científica”, comunicou a secretaria.

Relembre o caso

O sargento Carlos Júnior da Silva Melo foi assassinado a tiros na noite de 1º de julho, próximo de um bar, localizado na Folha 5, Núcleo Nova Marabá. Durante a ação, uma mulher foi atingida por dois tiros e atropelada pelo suspeito. Ela foi socorrida ao Hospital Municipal de Marabá (HMM), mas seu estado de saúde não foi divulgado.

Câmeras de segurança registraram parte do crime. As imagens mostram uma discussão entre o sargento e o suspeito, possivelmente lutando pela posse de uma arma de fogo. Em certo momento, Carlos agride Wilson,​ que recua devido à violência do golpe. O policial teria dado uma coronhada na boca do suspeito, conforme relatado por ele à polícia no momento de sua prisão.

VEJA MAIS

A filmagem também capturou o momento em que tiros foram disparados durante a briga. Um dos tiros acertou o policial. Com a vítima caída, Wilson desferiu várias coronhadas no militar antes de deixar o local, atropelando a mulher que estava caída. Não há informações sobre o momento em que ela foi baleada.

As investigações indicam que a confusão começou após uma discussão entre o policial e sua esposa. Wilson, que presenciou a cena, tentou intervir, irritando o sargento e dando início à briga.

A investigação continua para esclarecer todos os detalhes do caso e determinar as circunstâncias exatas da morte de Wilson Carlos Araújo Júnior.