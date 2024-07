Sargento da PM morto em Marabá é sepultado e recebe homenagens da corporação

O sepultamento de Carlos Júnior da Silva Melo, 3º sargento da Polícia Militar do Pará que foi morto a tiros na segunda-feira (1º), ocorreu nesta terça (2), no Cemitério da Saudade, em Marabá. Colegas de farda do 4º Batalhão da PM lhe prestaram honras militares, além de continência dos integrantes da Turma do Curso de Formação de Soldados (CFSD/05), em momento marcado por comoção. Com informações do site regional Correio de Carajás,

O sargento Melo, como era conhecido, foi assassinado a tiros quando estava de folga, na madrugada da última segunda-feira, após um desentendimento em frente a um bar/conveniência na Folha 5 da Nova Marabá.

O suspeito de realizar os disparos, identificado como, foi preso em flagrante após perseguição policial. Na mesma ocorrência,foie depoispor Wilson, no momento em que ele se evadia do local ao volante de uma camionete Hilux.

O Correio apurou que a 1ª Vara Criminal converteu a prisão de Wilson em preventiva.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou nota à Polícia Civil e ao Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) e aguarda retorno.