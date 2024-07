Suspeito de espancar vítima em roubo de moto é preso em Altamira; companheira estaria vendendo droga

Um casal, identificado como Allan Paulo dos Santos, vulgo “Lourinho”, e a companheira dele, chamada Luana da Silva Mendes, foi preso suspeito de tráfico de drogas e roubo em Altamira, sudoeste do Pará. Conforme as informações da Polícia Civil, a captura dos suspeitos ocorreu na tarde desta segunda-feira (1), no bairro Jatobá, após uma investigação sobre um roubo de uma motocicleta onde a vítima foi espancada.

A partir das investigações sobre o roubo, os agentes da PM realizaram campana no endereço do suspeito e constataram que o homem também estaria comercializando entorpecentes. Ao abordar o suspeito e entrar no imóvel do casal, os policiais relataram ter encontrado uma arma de fabricação caseira, cartuchos de arma de fogo, chumbinho para munição, pólvora, entorpecentes como maconha e crack, objetos para embalagem, além de uma balança de precisão e uma caderneta com anotações.

Roubo da Moto

Na madrugada de segunda-feira (1º/7), Lourinho e um comparsa teriam roubado uma moto no bairro Jatobá, onde moram. A dupla usou um pedaço de madeira para intimidar e tomar o veículo do proprietário. A vítima teria reagido e entrado em luta corporal com os criminosos. O homem foi espancado e ficou com ferimentos na cabeça e desacordado. Após ser socorrida foi levada para atendimento médico

Após a identificação e localização dos suspeitos do roubo, a PM encontrou a moto roubada escondida em um matagal no mesmo bairro do caso. A chave foi encontrada na casa de Lourinho e o veículo foi devolvido ao dono. Lourinho já tem passagens pela delegacia e agora além de tráfico de drogas, também responderá por roubo e tortura. O casal segue à disposição da Justiça.

Depois da realização das medidas cabíveis, o casal já espera o desdobramento do Poder Judiciário. Buscas são realizadas pelo terceiro suspeito, que está envolvido no roubo.