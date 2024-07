Comerciante é preso em flagrante por fabricação e venda ilegal de armas

Um homem foi preso em flagrante suspeito de fabricar e comercializar ilegalmente armas de fogo, no último domingo (30/06), na zona rural de Medicilândia, município do sudoeste do Pará. O suspeito identificado como Carlos Lima Cardoso tem 51 anos.

A ocorrência iniciou após a Polícia Civil receber denúncias de um homem estaria portando uma arma de fogo na cintura, em um bar a cinco quilômetros da BR-230. Os agentes de segurança foram até o local, onde a população informou que o suspeito era conhecido pelo apelido de Cabeludo. Ele fugiu antes da chegada dos policiais.

Os agentes da PC receberam as informações que o suspeito não estava apenas portando uma arma de fabricação caseira, mas também fabricava e comercializava armas de fogo ilegalmente no município.

VEJA MAIS

Os policiais começaram a investigar e a buscar o suspeito e o local onde os armamentos eram fabricados. Após algumas buscas, a Polícia Civil conseguiu localizar a moradia do suspeito no km 122, a 6 km da BR-230. Cabeludo foi detido no local. A prisão contou com o apoio da Polícia Militar.

Suspeito foi preso em flagrante no último domingo (30/06) por fabricar e comercializar armas de fogo. (Divulgação / Polícia Civil)

A polícia encontrou no local quatro armas de fogo de fabricação caseira, incluindo duas espingardas e duas armas curtas, além de uma munição calibre 36 intacta e várias munições deflagradas não identificadas. Também foram confiscados maquinários e outros materiais usados na fabricação das armas como lixadeira e furadeira, além de pólvora, chumbo e esferas.

Carlos foi preso em flagrante por comércio legal de arma de fogo e conduzido com o material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil em Medicilândia. De acordo com o Estatuto do Desarmamento, o comércio ilegal de armas de foto é crime. Quem compra, vende ou fornece, mesmo que gratuitamente, arma de fogo, acessórios ou munição, sem autorização ou em desacordo com a lei, comete crime de comércio ilegal de armamento. A pena varia de seis a 12 anos de prisão, além do pagamento de multa.

*Com informações do portal Confirma Notícias.