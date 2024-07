Homem é preso suspeito de porte ilegal de arma de fogo e munições em Ipixuna do Pará

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso suspeito de posse ilegal de arma de fogo e munições, em Ipixuna do Pará, nordeste paraense. A ação ocorreu no domingo (30/06), durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no quilômetro 229 da BR-010. No veículo do suspeito, os agentes ainda apreenderam 4 mil reais em dinheiro.

A ação ocorreu por volta das 15h, durante uma fiscalização de rotina em frente à Unidade Operacional da PRF. Uma caminhonete foi abordada, transportando um condutor e um passageiro. Durante a verificação dos documentos de identificação, os agentes constataram que o condutor já havia sido detido em 2022, na cidade de Benevides, quando foram encontrados dois quilos de cocaína escondidos no painel de um veículo. Devido ao antecedente, os agentes aumentaram a vigilância durante a fiscalização.

Foi realizada uma inspeção minuciosa no painel do veículo. Os policiais localizaram um revólver calibre 38 com cinco munições intactas, além de 4 mil reais em dinheiro.

Questionado, o condutor disse morar em Benevides e que estava a caminho deo município de Ulianópolis, para uma pescaria em uma fazenda. Ele admitiu ser o proprietário da arma de fogo encontrada, alegando ter adquirido o revólver há aproximadamente dois anos, pelo valor de 3 mil reais. Contudo, confirmou que a arma não possuía registro e que ele também não tinha porte de arma de fogo.

O condutor foi preso e a arma e as munições apreendidas e encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Ipixuna do Pará, onde seriam realizados os procedimentos cabíveis.