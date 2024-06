Combate ao tráfico leva a três prisões e cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão em Marabá

Durante ações da segunda fase da operação 'Narke', três pessoas foram presas e 11 mandados de busca e apreensão foram cumpridos contra suspeitos de integrarem uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas em Marabá, sudeste do Pará. As diligências ocorreram na segunda-feira (24), em uma localidade do município conhecida por ‘Vila do Rato’, que funcionava como ponto de comercialização de entorpecentes.

A ordem judicial para os mandados foi expedida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá. No local alvo da ação, os agentes encontraram e apreenderam substâncias similares à cocaína e crack. Além de uma arma de fogo calibre 38 e diversos celulares. Os itens estavam com três homens, que foram autuados em flagrante e encaminhados até a delegacia.

O objetivo da operação é integrar as forças de segurança pública na prevenção e repressão qualificada ao tráfico de drogas em todas as unidades da federação. Tudo ocorreu por iniciativa da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência da Senasp/MJSP. No Pará, a ação foi executada por equipes da PCPA, como a Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), e integrantes da Diretoria de Polícia do Interior (DPI), Diretoria de Polícia Especializada (DPE) e Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE). A operação 'Narke’ recebeu esse nome, pois, em grego, tem como significado ‘entorpecido/narcótico’.