Três pessoas são presas suspeitas de tráfico de drogas durante operação da PC no nordeste do Pará

Dois homens e uma mulher, suspeitos de tráfico de drogas, foram presos na segunda-feira (24), durante uma operação integrada da Polícia Civil do Pará (PCPA) realizada em Abaetetuba e na Vila dos Cabanos, em Barcarena, municípios no nordeste do estado. Denominada "Narke", o trabalho policial faz parte das atividades da semana nacional em alusão ao "Dia Nacional de Combate ao Tráfico de Drogas", celebrado em 26 de junho.

No decorrer do cumprimento dos 14 mandados judiciais expedidos pela Vara Criminal de Barcarena, cerca de 30 celulares, diversas porções de entorpecentes e dinheiros foram apreendidos.

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante a operação. Com ele, foram apreendidas 70 petecas de maconha, pesando 80 gramas, e dois aparelhos celulares durante o cumprimento da ordem judicial.

" Com essa colaboração integrada, alcançamos o objetivo de proporcionar maior segurança à população de Abaetetuba, Barcarena e áreas adjacentes ", destacou a delegada Maria Alexia Soares Menezes.

Em Barcarena, foram apreendidos 27 aparelhos celulares em outras residências alvos das buscas. Segundo a PC, os aparelhos celulares confiscados servirão de provas para os desdobramentos das próximas fases da operação.

Já em Abaetetuba, no Ramal Castanhal II (Piçarreira), outro homem foi preso em flagrante pelo mesmo delito. Com o suspeito os agentes encontraram 13 porções de oxi, pesando aproximadamente 20 gramas, dinheiro em espécie e munições. Em outra localidade uma mulher também foi presa, com ela os policiais apreenderam uma porção de cocaína, pesando aproximadamente 6,2 gramas, dinheiro em espécie e uma algema.

"A ação realizada durante a semana nacional de combate ao tráfico de drogas, reforça o compromisso da Polícia Civil e das demais forças da Segurança Pública em combater a criminalidade e assegurar a paz social", destacou o delegado Mhoab Khayan Azevedo Lima, superintendente regional da PCPA na região do Baixo Tocantins.

O trabalho integrado contou com apoio de 60 policiais civis lotados na Superintendência Regional do Baixo Tocantins (4ª RISP), incluindo as delegacias de Barcarena, Acará, Igarapé-Miri, Moju, Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) e Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca-Abaetetuba), Núcleo de Apoio à Investigação (NAI), Delegacia de Homicídios e Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc). Além de 12 policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Motorizadas (Rotam) e Batalhão de Ações com Cães (BAC), que atuam em conjunto.