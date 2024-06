Homem encontrado com arma e drogas morre em ação policial na Grande Belém

Uma operação realizada pela Polícia Militar do Pará resultou na apreensão de drogas e de uma arma de fogo, além da morte de Anderson Souza Franco, de idade não revelada, no início da noite desta terça-feira (18/6), na área da invasão do Maguariaçu, em Ananindeua, na Grande Belém. A ação ocorreu após uma guarnição do 29° Batalhão receber informações sobre um homem que estaria armado e vendendo drogas na região.

Os policiais se deslocaram até o local indicado e, ao entrarem em uma casa abandonada, foram recebidos a tiros por Anderson, de acordo com a PM. Um dos policiais revidou o disparo e atingiu o homem, que foi socorrido e levado ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), mas, não resistiu.

No local da ação, a polícia apreendeu uma arma calibre 38 com três munições, uma deflagrada e duas intactas, além de 50 papelotes de substância semelhante à maconha e a quantia de R$ 46 em espécie. Todo o material foi encaminhado para a Delegacia de Ananindeua, onde foram realizados os procedimentos legais. A Polícia Civil investiga o caso.