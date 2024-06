Suspeitos de homicídio são presos no sudeste paraense

Romário Batista dos Reis e Ray Costa Santos foram presos nesta terça-feira (18), em Parauapebas, no sudeste paraense, suspeitos de assassinar um homem identificado como Artur Alexandre da Silva, 25 anos. O crime ocorreu no sábado (15), naquele mesmo município.

Durante a operação no Complexo Alto Bonito para capturar os envolvidos, houve troca de tiros, resultando na fuga de Ray, que foi posteriormente encontrado ferido em um hospital de Curionópolis, a menos de 40 km de Parauapebas. No carro utilizado para a fuga pela dupla, a polícia apreendeu drogas.

Segundo informações da polícia ao site Correio de Carajás, o crime ocorreu na madrugada do último sábado (15/6). Romário conduzia o veículo, onde também estavam outros suspeitos, usado para levar os criminosos até o bairro Liberdade, onde a vítima foi abordada e morta. A motivação para o assassinato ainda não foi revelada pela polícia.

Durante o interrogatório, Romário revelou que os demais participantes do crime se refugiaram no Complexo Alto Bonito. Ele se prontifi​cou a colaborar com a polícia, indicando o local onde os suspeitos poderiam ser encontrados. Uma equipe policial então se dirigiu ao Complexo e foi recebida a tiros por um grupo de pessoas em uma escadaria do local. Em resposta, a polícia atirou contra Ray, que estava entre as pessoas e conseguiu fugir.

Apesar das incursões a pé pelos blocos residenciais para localizar Ray, ele não foi encontrado. Romário foi encaminhado à Delegacia de Polícia.

Pouco depois, foi descoberto que Ray, que havia sido atingido por um tiro na nádega, havia chegado ao hospital em um carro conduzido por outra pessoa.

A Polícia Civil foi ao hospital, onde, durante a revista veicular, encontrou em uma bolsa preta sete porções de maconha e duas porções de crack. Questionado, o condutor que havia levado Ray ao hospital afirmou que a bolsa pertencia a Ray e explicou que havia sido contratado por Ray para uma corrida até Curionópolis, cobrando R$ 500,00 pelo serviço. Ele buscou o homem no Complexo Alto Bonito, bloco 34.

Após confirmação dos fatos e avaliação médica de Ray, ele foi conduzido ao Hospital Geral de Parauapebas e, posteriormente, apresentado na delegacia de Polícia Civil. As informações são do site Correio de Carajás.