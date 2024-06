Criança é atropelada por carro que teria avançado sinal em cruzamento no bairro da Pedreira

Uma criança de idade ainda não confirmada foi atropelada por um veículo no cruzamento da avenida Marquês de Herval com a travessa Humaitá, na Pedreira, em Belém, na noite desta terça-feira (18). Nas redes sociais, circula a informação de que o condutor do automóvel estaria com sinais de embriaguez e teria supostamente avançado o sinal vermelho. Segundo a polícia, o motorista não foi preso.

Ainda conforme relatos das redes, a criança teria sido arrastada pelo veículo por quase 15 metros. A vítima foi socorrida, mas ainda não há informação precisa sobre seu estado de saúde.

A reportagem de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a instituição informou que " a criança foi encaminhada para o hospital. O condutor do veículo permaneceu no local, prestou socorro à vitima e foi ouvido. Não houve prisão, conforme determina o Código Brasileiro de Trânsito. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar as investigações realizadas pela Seccional da Pedreira ".