'Tio de criação' é suspeito de estuprar menina de 14 anos no Marajó

Um homem foi preso na última segunda-feira (1º) pela Polícia Militar (PM) suspeito de estupro de vulnerável, no município de Santa Cruz do Arari, no Arquipélago do Marajó. A vítima seria uma adolescente de 14 anos. Apesar da ausência de parentesco, o suspeito era considerado “tio de criação” da vítima. A prisão foi realizada por agentes do 75º Pelotão Destacado da Polícia Militar.

Segundo a Polícia Militar, o crime teria sido praticado durante a madrugada. A denúncia foi feita pelo Conselho Tutelar, que acompanhou a adolescente até a delegacia de Polícia Civil da cidade.

Após a denúncia, o delegado de plantão solicitou apoio da PM e prendeu o suspeito na casa dele. Ele foi encaminhado para a delegacia onde foram adotadas as medidas cabíveis. Ele aguarda agora a disposição da Justiça.