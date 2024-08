Barbeiro é executado a tiros por ocupantes de carro em Ananindeua

Um homem identificado como Ronald Renan Souza da Silva, foi morto a tiros na noite desta terça-feira (6/8) na passagem São Pedro, do conjunto Jaderlândia, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua. De acordo com informações iniciais, a vítima, que trabalhava como barbeiro, estava em uma arena onde ocorria um jogo de futebol e teria recebido a ligação de uma mulher ainda desconhecida. Ao sair do local, ele foi alvejado pelos ocupantes de um carro, que o aguardavam do lado de fora do estabelecimento esportivo.

As informações preliminares de guarnições da polícia que foram acionadas para a ocorrência são de que o crime ocorreu por volta de 21h20. Ronald estava em uma motocicleta preta e teria sido seguido até metade do quarteirão pelo carro. Não há detalhes sobre quantas pessoas estavam no automóvel. A vítima teria caído da moto em razão dos disparos e um dos executores desceu do veículo, ocasião em que ainda teria havido uma luta corporal entre os dois na calçada. O jovem foi alvejado na cabeça e morreu na hora.

Moradores da área informaram ter ouvido cerca de quatro disparos de arma de fogo. A Polícia Científica foi acionada e os peritos realizaram a análise no corpo e no local. Ao menos seis cápsulas de munições foram encontradas na cena do crime. “Ele foi alvejado por diversos disparos de arma de fogo. Nós encontramos estojos, peças metálicas, que foram deflagradas por uma arma de calibre nove milímetros. Tudo será encaminhado para o setor de balística forense para ser analisado e então vamos poder confirmar que tipo de arma foi utilizada para ceifar a vida da vítima. Os tiros atingiram a região da cabeça. Nós observamos que tem vestígio de tiro próximo, tiro encostado, mas isso será melhor analisado pelo médico legista, para que possamos confirmar realmente que foi visto aqui no local”, explicou a perita Virgínia Paiva.

Familiares de Ronald, assim como vários conhecidos do barbeiro estiveram no local. As testemunhas informaram que ele morava próximo ao local do crime, onde tinha a barbearia. Segundo esses moradores, o crime poderia ter relação com tráfico de drogas. No entanto, somente a Polícia Civil, que esteve na cena do crime, poderá elucidar a execução e apontar as reais causas para o assassinato. Segundo a PM, Ronald tem passagem pela Justiça, mas ainda não há detalhes sobre o crime pelo qual respondeu e se o fato tem ligação com o homicídio.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.