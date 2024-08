Homem é morto ao ser esfaqueado na bairro do Jurunas, em Belém, na noite de sábado (10)

Um homem identificado com o prenome de Manoel foi vítima de esfaqueamento no bairro do Jurunas, em Belém, e morreu na noite de sábado (10). Ele ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. As primeiras informações obtidas pela polícia na área do crime são de que o acusado pelo homicídio seria um homem apelidado de "Sabá".

Segundo a Polícia Militar, Manoel foi socorrido pela guarnição da PM em uma viatura. A vítima foi levada às pressas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jurunas. No entanto, após os primeiros socorros a cargo de uma equipe médica, Manoel acabou falecendo na unidade médica.

VEJA MAIS

Crime

O esfaqueamento de Manoel se deu por volta das 19h, na rua Engenheiro Fernando Guilhon, na esquina com a avenida Bernardo Sayão, no Jurunas. A Polícia levanta informações sobre qual seria a real motivação para esse crime.

Após cometer o crime, o autor do esfaqueamento fugiu do local da ocorrência.