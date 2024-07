VÍDEO: Homem é esfaqueado e morto enquanto tomava café em lanchonete

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (17), após ser esfaqueado em uma lanchonete na QNH 8 de Taguatinga Norte, no Distrito Federal. O crime aconteceu por volta das 8h30, próximo a um colégio da região. Segundo imagens de câmeras de segurança, a vítima estava tomando café quando foi atacado.

Câmeras de segurança da lanchonete registraram o crime. As imagens, que são fortes, mostram o momento em que o suspeito se aproxima da vítima, joga o copo no chão e a esfaqueia. Em seguida, o agressor foge do local correndo.

Segundo testemunhas, a vítima estava sentada em uma mesa da lanchonete quando foi abordada por um homem em situação de rua. O suspeito teria pedido dinheiro à vítima, que se recusou a dar. Em seguida, o agressor jogou o copo que a vítima segurava no chão e desferiu um golpe de faca no peito da vítima.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal (CBMDF) e levada ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital.

O caso está sendo investigado pela 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte). A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) ainda não divulgou a identidade da vítima ou do suspeito, nem o motivo do crime.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor de OLiberal.com)