Homem armado com faca é morto por policiais perto da convenção republicana nos EUA

Na tarde desta terça-feira (16/07), um homem armado com uma faca foi morto por policiais nas proximidades da convenção do Partido Republicano em Milwaukee, Estados Unidos. O evento, que oficializa Donald Trump como candidato à Casa Branca, atraiu cerca de 50 mil pessoas.

Segundo o “The New York Times”, três policiais atiraram contra o homem. Até o momento, as autoridades não divulgaram o motivo da ação.

Duas testemunhas relataram à imprensa norte-americana que o homem morava em um acampamento de pessoas em situação de rua. Uma delas afirmou desconhecer o motivo dos disparos dos policiais.

O incidente ocorreu a menos de 2 km do local onde ocorria a convenção republicana. A segurança foi reforçada após o atentado contra o ex-presidente Donald Trump no sábado (13), na Pensilvânia.

O Serviço Secreto dos Estados Unidos se recusou a comentar a morte do homem, afirmando que o caso aconteceu fora do perímetro de segurança do evento político.