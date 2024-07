Trump escolhe senador J.D. Vance como candidato a vice-presidente

Donald Trump escolheu nesta segunda-feira (15/07) o senador republicano J.D. Vance, de Ohio, como seu companheiro de chapa para a eleição presidencial deste ano, apontando um político que já criticou o ex-presidente em termos ácidos, mas que depois se tornou um de seus defensores mais ferrenhos.

A notícia, veiculada no site de mídia social Truth, de Trump, surgiu no início da Convenção Nacional Republicana de quatro dias em Milwaukee para nomear a chapa presidencial do partido encabeçada por Trump.

