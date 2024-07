Trump assume protagonismo da convenção republicana após sobreviver a atentado

MILWAUKEE (Nathan Layne, Alexandra Ulmer, Gram Slattery e Joseph Ax/ Reuters) - Donald Trump fez uma entrada triunfal para encerrar o primeiro dia da Convenção Nacional Republicana, recebendo uma aclamação dos apoiadores do partido dias depois de ter sobrevivido a uma tentativa de assassinato que reformulou a disputa presidencial nos Estados Unidos.

O ex-presidente entrou no Fiserv Forum, no centro de Milwaukee, para receber uma resposta estrondosa, com a orelha fortemente enfaixada por ter sido atingida por uma bala, horas depois de ter sido oficialmente indicado para ser o candidato do partido em 2024.

"Luta! Luta!, entoou a multidão enquanto levantava os punhos, uma referência à resposta do próprio Trump nos momentos em que foi baleado. Pouco à vontade, Trump acenou de um camarote onde estava sentado ao lado de seu recém-anunciado companheiro de chapa, o senador J.D. Vance.

O ataque em um comício de Trump na Pensilvânia no sábado, que matou um apoiador, ressaltou o cenário político profundamente fragmentado do país antes da eleição de 5 de novembro entre Trump e o presidente democrata Joe Biden.

Biden, que retratou Trump como uma ameaça à democracia dos EUA, condenou o tiroteio e pediu aos norte-americanos que confiem nas urnas, e não na violência, para resolver suas diferenças. As autoridades ainda estavam tentando identificar o motivo do ataque, depois que o atirador foi morto pelo Serviço Secreto dos EUA.

Em uma entrevista à NBC transmitida na noite de segunda-feira, Biden disse que cometeu um erro ao dizer que Trump deveria ser colocado no "alvo" na semana passada, mas acrescentou que Trump frequentemente empregou uma retórica violenta na campanha.

Biden ordenou uma análise independente para determinar como o atirador pode ter chegado tão perto de matar Trump, apesar da forte presença de segurança do Serviço Secreto.

A convenção de quatro dias culminará com o discurso de Trump no horário nobre na quinta-feira, quando ele aceitará formalmente a indicação do partido para enfrentar Biden em uma revanche da disputa de 2020.

A tentativa de assassinato, seguida pela convenção, colocou Biden em segundo plano após semanas de especulação sobre a possibilidade de ele desistir da corrida após um desempenho desastroso no debate do mês passado.

Biden rejeitou novamente a ideia na segunda-feira, quando pressionado por Lester Holt, da NBC, concentrando-se, em vez disso, nas falsidades que Trump divulgou durante o debate. O presidente intensificou suas aparições sem roteiro para tentar demonstrar sua capacidade, mas ainda não conseguiu aliviar os temores de alguns democratas sobre suas chances de reeleição.

A disputa entre Trump e Biden continua acirrada, de acordo com pesquisas de opinião pública, embora Trump lidere em vários Estados que provavelmente decidirão a eleição.