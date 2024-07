Com curativo na orelha, Trump é nomeado candidato republicano

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump foi nomeado nesta segunda-feira (15.07), pelos delegados do Partido Republicano para liderar a chapa que concorrerá nas eleições presidenciais de novembro. Trump surgiu na Convenção Nacional Republicana, que está sendo realizada em Milwaukee (Wisconsin), com um curativo na orelha direita, mas não discursou. Ainda nesta segunda, o senador por Ohio JD Vance foi escolhido como vice na chapa republicana.

O presidente do Partido Republicano, Michael Whatley, escolhido a dedo por Trump, pregou união entre os correligionários e atacou o presidente Joe Biden e os democratas. O senador por Wisconsin Ron Johnson também fez críticas pesadas a Biden. "Suas políticas são um claro e presente perigo para a América, para nossas instituições, nossos valores e nosso povo", afirmou o parlamentar.

O clima de celebração na convenção contrastou com a tensão vigente no país desde sábado, 13, quando Trump sofreu uma tentativa de assassinato durante um comício em Butler (Pensilvânia). Alvejado por tiros, o ex-presidente sofreu apenas um ferimento na orelha. O atirador, um homem de 20 anos, foi morto na sequência.

Alguns delegados repetiram a palavra "luta" repetidamente, da mesma forma que o ex-presidente gritou para a multidão enquanto o Serviço Secreto o escoltava para fora do palco do comício de sábado, com o punho erguido e o rosto ensanguentado.

A nomeação de Trump aconteceu no mesmo dia em que Biden concedeu outra entrevista a um canal de televisão. O democrata de 81 anos procurou demonstrar que tem capacidade de servir ao país por mais quatro anos, apesar da fragilidade que tem demonstrado. Fonte: Associated Press.