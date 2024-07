"Foi um erro. Eu quis dizer ‘foco nele’.”, diz Biden após ser criticado por fala sobre Trump

Vida útil

As cédulas da primeira família do Real vão sair de circulação. No entanto, a população pode continuar utilizando-as normalmente.



Golpe da vez

Criminosos estão se passando pelo governo federal em mensagens fraudulentas sobre a restituição do Imposto de Renda.

Joe Biden (J. Bosco)

"Foi um erro. Eu quis dizer ‘foco nele’.”

Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, se explicou após ser criticado por dizer que Donald Trump deveria ser colocado no “alvo”. A declaração foi feita durante discurso antes do atentado a tiros contra o concorrente, no último sábado.



>EXPORTAÇÕES

CRESCIMENTO



O Pará encerrou o primeiro semestre deste ano com um crescimento de 4,5% nas exportações, em relação ao mesmo período do ano passado. O acumulado de US$ 10,7 bilhões em exportações é proveniente de 981 produtos. A quantidade de produtos exportados, no entanto, apresentou uma variação negativa de 9,5% em comparação com o mesmo período de 2023. Os dados são do Ministério da Economia, analisados e divulgados pelo Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA/CIN). Os resultados observados no primeiro semestre mostram ainda um saldo de US$ 9,8 bilhões, valor que manteve o Pará na terceira colocação no País, atrás de Mato Grosso e Minas Gerais.



NORTE



No contexto da região Norte, onde as exportações no período foram de US$ 14.540.245.219 bilhões (+1,41% em comparação com 2023), o Estado permaneceu como o principal exportador, contribuindo com 6,42% do total. No comparativo com os demais Estados da Amazônia Legal, o Pará ocupou a segunda posição nas exportações, atrás apenas do Mato Grosso. Já no ranking nacional, a participação nas exportações passou de 6,2% para 6,4%, crescimento que manteve o Pará como o sexto maior exportador nacional.



SETORES



O setor mineral manteve-se como carro-chefe da Balança Comercial do Estado, respondendo por 81,71% das exportações paraenses. Foram 143.265.561 toneladas, que resultaram em um valor de US$ 8.787.614.279 bilhões no período, com destaque para o minério de ferro bruto, minério de cobre, alumina calcinada e alumínio não ligado e derivados. Os resultados observados no primeiro semestre mostram ainda um saldo de US$ 9.855.394.614 bilhões, valor que manteve o Pará na terceira colocação no País, atrás de Mato Grosso e Minas Gerais.



>VERÃO

BALANÇO



A Guarda Municipal de Belém realizou, nos dois primeiros finais de semana de julho, quase quatro mil abordagens a pessoas e veículos, incluindo motos, ônibus, vans e embarcações. O balanço parcial da Operação Verão 2024 inclui ainda o atendimento de 40 chamadas no Disque-Denúncia 153, além de registros de ocorrências de tentativa de estupro, lesão corporal, agressão, furto simples e atendimento de uma denúncia ao Conselho Tutelar. Também foram apreendidos 288 carretéis de linhas com cerol.



AÇÕES



As ações integradas com a Polícia Civil e Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), em Mosqueiro, resultaram na apreensão de veículos em situação irregular, apreensão de duas armas de brinquedo que seriam usadas em assaltos, moto com registro de roubo, notebook, balança, dinheiro e entorpecentes.



REFORÇO



A Operação Verão conta com o reforço de 250 guardas municipais dos grupamentos Operacional e Táticos no patrulhamento em Belém, nos distritos de Mosqueiro, Outeiro, Icoaraci e nas ilhas do Combu e Cotijuba. Em Outeiro também foram fiscalizados bares e casas de show, junto com o Juizado da Infância e Juventude.



>BID

VISITA



Uma equipe de consultores do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e representantes do governo federal virá a Belém no dia 26 deste mês com a missão de visitar as obras de saneamento e urbanização que estão sendo realizadas pela prefeitura de Belém, por meio do Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben), nos bairros do Jurunas, Condor e Cremação, com financiamento do banco.



ROTEIRO



Liderado pelo engenheiro civil do BID, especialista em água e saneamento, Tiago Pena, o grupo visitará a nova sede do Promaben, a Unidade de Vigilância de Doenças Tropicais Negligenciadas (Urvet) e o Canal de Descarga da Caripunas, obras já inauguradas, além da duplicação da avenida Bernardo Sayão, incluída na lista de prioridades da prefeitura em preparação para a COP 30, os conjuntos habitacionais que estão sendo construídos no bairro da Condor e a Estação de Tratamento de Esgoto do bairro do Jurunas.

Em Poucas Linhas

- A federação que reúne PSDB e Cidadania marcou para o próximo dia 20 a sua convenção municipal em Ananindeua. Será às 8h, no salão do Rotary Clube da cidade.



- A grande dúvida em Ananindeua ainda é a indicação do nome do vice do atual prefeito, Daniel Santos, e, nos bastidores, há esperança do prefeito Manoel Pioneiro, presidente municipal da federação, de que essa indicação recaia sobre seu nome.



- O presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), Renato Janine Ribeiro, foi enfático ao afirmar que a tenda “Infâncias Mairí”, apresentada pela Coordenadoria de Educação Infantil (Coei) da Secretaria Municipal da Educação (Semec), será exemplo na próxima edição do evento, no ano que vem, na Universidade Rural de Pernambuco, em Recife.



- A tenda foi a mais visitada na semana do evento. Mais de mil crianças de até cinco anos uniram brincadeiras e ciências num balaio de atividades lúdicas, culturais e científicas.



- Os professores Aiala Couto e Sandoval Amparo, da Universidade do Estado do Pará (Uepa), são semifinalistas do Prêmio Jabuti Acadêmico. “Da ordem cósmica à desordem territorial: a geograficidade ameríndia no chão de Abya Yala ou América Latina”, de Sandoval, e “Geopolítica do narcotráfico na Amazônia”, de Aiala, são as obras que concorrem ao prêmio na categoria “Geografia e Geociências”.



- A premiação reconhece o valor das produções acadêmicas, científicas e profissionais que impulsionam o avanço do conhecimento no País. O anúncio dos finalistas está marcado para quinta-feira (18), e a cerimônia de premiação será dia 6 de agosto.



- No primeiro semestre deste ano foram realizados 18 transplantes, sendo de renais pediátricos e oito de fígado, na Santa Casa de Misericórdia do Pará, um recorde do serviço.



- A edição de ontem do Diário Oficial do Estado publicou portaria do afastamento do governador do Pará, Helder Barbalho, do cargo até sexta-feira (19) para tratar de assuntos particulares. Durante o período, a vice-governadora Hana Ghassan Tuma assume o cargo.