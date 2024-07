Oito fotos clássicas de momentos dramáticos e históricos da era moderna

Massacre na Praça Tiananmen (1989): Acima, um homem desconhecido confrontando um tanque durante os protestos pró-democracia na Praça Tiananmen, Pequim, China.

Ataque às Torres Gêmeas (2001): Abaixo, o impactante momento em que o avião se choca contra uma das Torres Gêmeas do World Trade Center em Nova York durante os ataques de 11 de setembro.

Ataque contra as Torres Gêmeas ()

Fotografia da Menina do Napalm (1972): Uma menina vietnamita correndo nua após um ataque de napalm durante a Guerra do Vietnã, capturada pelo fotógrafo Nick Ut.

Dramática foto de crianças vietnamitas fugindo (Nick Ut)

Batalha de Iwo Jima (1945): A famosa foto de seis fuzileiros norte-americanos levantando a bandeira dos EUA no topo do Monte Suribachi durante a Segunda Guerra Mundial.

Fuzileiros norte-americanos levantam a bandeira dos EUA (Joe Rosenthal / AP)

Invasão russa na Ucrânia (2022): Professora Orena Kurylo, de 52 anos, aguarda atendimento após ataque russo à cidade Chuguiv, na Ucrânia, no início da invasão russa.

Professora ferida após ataque russo (ARIS MESSINIS / AFP)

Menina observada por abutre (1993): Imagem chocou o mundo. O Sudão vivia uma guerra civil que se arrastava há décadas. Um avião das nações Unidas pousou com ajuda humanitária, e o fotógrafo, que estava a bordo, deparou-se com a cena.

Menina desnutrida observada por ave carniceira (Kevin Carter)

Derrubada do Muro de Berlim (1989): Erguido a partir dos anos 60, o muro caiu, junto com o regime socialista, reunindo as duas Alemanhas.

Derrubada do Muro de Berlim (Divulgação)

Atentado contra Donald Trump (2024): Cena mais recente que foi capturada momentos depois de o ex-presidente ter levado um tiro de raspão em tentativa de assassinato.

Atentado contra Donald Trump (EVAN VUCCI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)