Trump escapar da morte por pouco foi obra de Deus, dizem apoiadores

O fato de Donald Trump ter escapado por pouco de uma tentativa de assassinato convenceu ainda mais seus apoiadores evangélicos de que ele é abençoado por Deus, reforçando o tom messiânico de sua campanha presidencial populista.

Trump e sua campanha impregnaram sua candidatura com imagens cristãs, o que levou os críticos a acusá-los de promover um culto à personalidade com ele como líder, capaz de salvar os Estados Unidos, que ele falsamente retrata como dominados pelo crime e à beira do colapso.

Em entrevistas com 18 delegados nesta segunda-feira (15/7), durante a convenção nacional do Partido Republicano em Milwaukee, todos, com exceção de dois, acreditavam que Deus teve participação no fato de Trump escapar do assassinato.

Muitos disseram que a intervenção divina foi a maneira de Deus mostrar aos eleitores norte-americanos que Trump, e não o presidente Joe Biden, um democrata, é o homem certo para ocupar a Casa Branca após a eleição.

"Para mim, foi uma proteção dada por Deus", disse Sharon D. Regan, delegada de Trump da Flórida. "Foi um milagre. Foi enviado pelo céu e eu oro para que a proteção continue."

O próprio Trump considerou ter escapado por pouco como obra de Deus. No domingo, véspera de sua nomeação formal como candidato republicano, ele escreveu em sua plataforma Truth Social que "foi somente Deus que impediu que o impensável acontecesse".

Tanto nas eleições de 2016 quanto nas de 2020, os eleitores evangélicos apoiaram firmemente Trump, apesar das alegações de adultério e má conduta sexual, que ele negou. Críticos integrantes de ambos os partidos políticos o denunciam como imoral e determinado a desmantelar a democracia.

Com a condenação de Trump em maio no caso de um suborno a uma estrela pornô e enfrentando dezenas de outras acusações criminais enquanto busca um segundo mandato, alguns veículos da mídia cristã estão retratando-o como um instrumento da vontade de Deus sendo perseguido por inimigos.

Ray Myers, um delegado do Texas, disse: "Há algum tipo de coisa mística acontecendo. Depois de tudo o que ele passou, tudo o que foi jogado contra ele, e agora ele até derramou seu próprio sangue. E ele ainda está aqui. Não sei como explicar isso de outra forma, mas Deus está envolvido".

Para os eleitores que acreditam que Trump é ungido por Deus, a tentativa de assassinato de sábado é "outra peça do quebra-cabeça que se encaixou", disse Paul Djupe, cientista político da Universidade Denison, especializado em religião e política.

Djupe disse que o ataque ajudou a afirmar para esses eleitores que "Trump está lutando contra as forças do mal do outro lado e afirmou seu papel especial como protetor dos cristãos contra as vastas forças do mal, incluindo os democratas".

Mike Madrid, um estrategista republicano que é um crítico declarado de Trump, disse que não acredita que o endeusamento de Trump entre seus apoiadores ajude Trump em uma eleição geral.

"Acho que isso assusta muitos eleitores, pois muitos de seus apoiadores acham que ele é o messias", disse Madrid.