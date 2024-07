Homem é morto esfaqueado na feira da Terra-Firme, em Belém

Um homem, identificado como Alan Patrick, foi morto a facadas nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (30/07) na avenida Celso Malcher, na feira da Terra-Firme, entre rua Lauro Sodré e passagem 24 de Dezembro, em Belém. Conforme as informações de testemunhas, a vítima teria se envolvido em uma briga com outros três homens e foi golpeada com a arma branca.

De acordo com o Centro Integrado de Operações (Ciop), tudo ocorreu por volta de 5h da manhã. Ainda não há mais detalhes sobre as circunstâncias do homicídio ou a identidade dos suspeitos. As informações de feirantes são que Alan, que era conhecido na área por trabalhar como entregador de refeições, ainda teria tentado correr para fugir do ataque mas não conseguiu. Ele caiu na calçada, em frente a uma loja, e morreu. No local ainda ficaram as marcas de sangue.

A Polícia Militar foi acionada por feirantes que se depararam com o corpo ao chegarem para trabalhar no local, por volta de 6h30 da manhã. Os militares isolaram a área e solicitaram a presença da Polícia Civil e Científica. Os agentes realizaram a perícia no local e no corpo, além de buscarem mais informações com testemunhas. Familiares de Alan ainda estiveram no local do crime e teriam relatado que o jovem não tinha desavenças com outras pessoas. Todos os relatos serão investigados pela Polícia Civil.