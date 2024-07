Brasileiro é morto após ser esfaqueado em praia de Portugal

Keldeny Eduardo Ferreira da Silva, de 22 anos, foi esfaqueado no pescoço durante uma briga que envolveu cerca de 20 jovens na noite da última terça-feira (23), na praia de Carcavelos, no sul de Portugal. O caso ocorreu em um estacionamento de um restaurante chamado “Grande Onda”.

Um veículo local, o portal Cascais 24 horas, relatou que Keldeny trabalhava no bar há alguns meses e o esfaqueamento teria acontecido pouco após ele encerrar o expediente. As autoridades encontraram o brasileiro no local em parada cardiorrespiratória e realizaram manobras de reanimação, mas o jovem não resistiu aos ferimentos. A ocorrência foi registrada às 23h50, no horário local.

A morte foi declarada por um médico do serviço de ambulância português.

O suspeito fugiu do local após dar a facada e, pelas 2h20 no horário local, se entregou em um posto da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Vialonga.

A Polícia Judiciária portuguesa investiga as circunstâncias do ocorrido.