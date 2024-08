Pai e filho são presos após tentarem matar vizinho que reclamou de barulho em Abaetetuba

Edinaldo Almeida de Souza, de 50 anos, e o filho, Ivanildo Rodrigues de Souza, 26, foram presos no domingo (11/8), em Abaetetuba, nordeste do Pará, suspeitos de tentarem matar Manoel Correa Barbosa, 68. A vítima relatou à polícia que foi agredida depois de reclamar que a dupla estava incomodando a vizinhança enquanto bebia e ouvia música alta.

Manoe, bastante lesionado após a agressão, se dirigiu até a delegacia de Abaetetuba. Na unidade policial, ele contou aos agentes o que tinha acontecido e que os suspeitos são vizinhos dele na Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que fica no Rio Quianduba. Conforme apurado pela Polícia Civil, durante a confusão, Manoel chegou a ser alvo de um disparo de arma de fogo. Por sorte, o tiro não o atingiu.

Com isso, as polícias Civil e Militar se reuniram para capturar Ivanildo e Edinaldo. Os agentes localizaram os suspeitos assim que chegaram no local. Ainda de acordo com a polícia, Ivanildo estava embriagado e resistiu à abordagem dos agentes.

Durante o interrogatório, Ivanildo confessou a participação no crime e relatou que chamou um tio, conhecido como “Baduri”, também estava envolvido. para que fossem até a casa da vítima. O suspeito relatou que ele e “Baduri”, que estava com uma espingarda municiada que, supostamente seria do tio dele, foram até a casa do vizinho. E ao chegarem lá, "Baduri" atirou contra Manoel, mas não o acertou.

O tio de Ivanildo fugiu e ainda escondeu a arma utilizada no crime, segundo a polícia. Manoel afirmou às autoridades que foi ameaçado de morte, inclusive outros familiares, se procurasse a polícia.

Após a captura do pai e filho envolvidos no atentado, a PC autuou os dois por homicídio qualificado na modalidade tentada, lesão corporal, ameaça e resistência. A polícia segue tentando localizar “Baduri” que, até o momento, é considerado foragido.