Cinco pessoas foram presas suspeitas de tortura e associação criminosa em Uruará

Cinco pessoas foram presas suspeitas de envolvimento em um caso de tortura e associação criminosa no municipio de Uruará, sudoeste do Pará. A ação policial ocorreu no domingo (11/08), por meio da Delegacia de Polícia Civil do município, com apoio da equipe de Altamir, para dar cumprimento a mandados de prisão contra os investigados.

Os presos já haviam sido denunciados pelo Ministério Público, devido a suposta participação no crime de tortura que foi cometida contra uma usuária de drogas. O caso teria ocorrido pois os suspeitos acreditavam que a mulher teria delatado o endereço onde funcionava um ponto de venda de drogas no município. Os mandados foram expedidos pela Comarca de Uruará.

Segundo a PC, teria sido dada uma ordem de execução da vítima por parte de uma facção criminosa, o que não foi concretizado, pois um integrante da facção, ainda não identificado, chegou no momento e interrompeu a sessão de tortura.

A vítima chegou a ser cortada com uma faca e ter parte do cabelo e das sobrancelhas raspados com uma lâmina para que confessasse a suposta denúncia feita a um policial militar. Na ocasião, a vítima foi informada que o companheiro, também usuário de drogas, seria morto assim que fosse encontrado. O homem realmente foi assassinado quatro dias depois. O caso desse homicídio foi solucionado pela Delegacia de Uruará, que prendeu um suspeito e investiga um segundo envolvido no assassinato.

A mulher torturada, posteriormente, ainda foi baleada com cinco disparos de arma de fogo, mas conseguiu sobreviver. O caso também é objeto de outro inquérito policial que está em andamento.