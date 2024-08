Paraense é preso no aeroporto do RJ e pode pegar até 25 anos de reclusão; veja o motivo

Um paraense foi preso com 2,7 quilos de cocaína no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, no fim da noite do último sábado (10). Ele transportava a droga com destino a Paris, capital francesa.

O flagrante foi feito pela Polícia Federal (PF) durante fiscalização de rotina. O policiais, lotados na Delegacia Especial da PF, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Deain), identificaram a droga oculta e presa por fitas sob as vestes do passageiro e efetuaram a prisão em flagrante.

Registro da apreensão de mais de 2kg em cocaína apreendidos pela PF. (Divulgação / PF)

O preso não teve a identidade divulgada, mas foi confirmado que ele tem 30 anos de idade e é natural de Belém, capital paraense. Ele pretendia embarcar em um voo comercial com destino final Paris, na França.

Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, o homem foi encaminhado ao sistema prisional do estado. Ele responderá pelo crime de tráfico transnacional de drogas, cuja pena pode chegar até 25 anos de reclusão.