Homem é morto a facada no Marajó; crime teria sido motivado por ciúme

Em Anajá, no Marajó, um homem virou procurado pela polícia depois de, supostamente motivado por ciúmes, tirar a vida de Edinaldo da Silva Souza. O caso aconteceu no último domingo (11), na travessa Roseli Paiva, no bairro Fazendão.

Conforme informações repassadas pelo coronel Mário Abud, gestor do 12º Comando de Policiamento Regional (CPR XII) do Marajó Ocidental, a polícia foi acionada para um suposto homicídio no endereço citado e, ao chegar ao local, confirmaram o óbito de Edinaldo da Silva Souza. Testemunhas indicaram Márcio Souza Ribeiro como suspeito do crime.

Márcio teria ido até a residência de Edinaldo por volta das 6h de domingo, onde travou uma discussão, ameaçado o homem, supostamente, por ciúmes da sua ex-companheira. Após a discussão, Márcio foi embora, voltando para casa, onde pegou uma arma branca (faca) e retornou para a residência de Edinaldo.

Edinaldo foi morto com uma facada na altura do peito. Em seguida, Márcio fugiu do local. "A guarnição de serviço está colhendo mais informações do paradeiro do acusado para empreender diligências no intuito de capturar o acusado", diz o informativo da fonte policial.

A redação integrada de O Liberal solicitou nota à Polícia Civil para atualizar o caso. Segundo a nota enviada em resposta, equipes da delegacia de Anajás trabalham localizar o suspeito do crime, que já foi identificado.