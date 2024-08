Homem embriagado ataca e fere duas pessoas com faca enferrujada no Marajó

Um homem foi preso no último domingo (11/8) por tentativa de homicídio em Muaná, no Arquipélago do Marajó. De acordo com informações da Polícia Civil do Pará, duas pessoas foram encaminhadas para atendimento médico após terem sido atingidas a golpes de faca pelo suspeito. As vítimas não tiveram os nomes divulgados.

De acordo com informações do portal Notícia Marajó, a ocorrência foi atendida por policiais da 20ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), em Muaná. O autor do ataque teria avançado sobre as pessoas usando uma faca enferrujada.

VEJA MAIS

O comandante da 20ª CIPM, capitão Muniz, informou que a Companhia foi acionada por volta das 17h por conta de uma ocorrência na Passagem Mariaí, onde um homem, armado com uma faca e 'visivelmente embriagado', estaria ameaçando pessoas e causando pânico na área.

Ele teria investido contra pelo menos três pessoas e conseguiu atingir duas delas com golpes nas mãos e costas. Uma terceira vítima também teria sido ferida, mas, não há registro dessa ocorrência.

Os policiais foram ao local e prenderam o suspeito que, durante o transporte, apresentou resistência e desferiu chutes e socos contra a viatura, causando danos ao veículo. Ele foi apresentado na delegacia de Polícia Civil de Muaná para os procedimentos legais. Em nota, a PCPA confirmou o flagrante por tentativa de homicídio.