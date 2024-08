Suspeito de estuprar mulher em situação de rua na Pedreira é preso em Belém

Um homem, suspeito de abusar sexualmente de uma mulher em situação de rua, no bairro da Pedreira, no mês passado, foi preso nesta segunda-feira, 12, pelo crime de estupro de vulnerável. O suspeito Gilvanderson William da Silva Cruz, de 28 anos, foi preso em sua casa no bairro do Marco. Ele também já responde por sete ocorrências de violência doméstica. A informação foi confirmada pela Polícia Civil do Pará (PCPA).

O caso aconteceu no dia 15 de julho deste ano. Confira a nota, na íntegra, da PCPA:

"A Polícia Civil informa que cumpriu nesta segunda-feira, 12, um mandado de prisão preventiva contra um suspeito de cometer estupro de vulnerável no dia 15 de julho. O caso continua sob investigação pela Seccional da Pedreira".

Gilvanderson William da Silva Cruz é suspeito de um caso que chocou a sociedade após ser filmado tendo relações sexuais com uma mulher desacordada na rua. O suspeito foi filmado por um motociclista. O vídeo chegou até as autoridades que começaram as investigações e conseguiram identificar a vítima e o suspeito.

A delegada Maria Letícia das Neves, que preside o inquérito, informou que a prisão ocorreu por volta das 14h, na casa do suspeito no bairro do Marco. Ele não resistiu à prisão. A polícia concluiu o inquérito com todas as perícias solicitadas, testemunhas ouvidas assim como o suspeito. Segundo a delegada, o inquérito reuniu provas bastante robustas sobre a culpa do suspeito.

"Reunimos os elementos de prova e representamos criminalmente pela prisão preventiva a qual foi deferida e cumprida na data de hoje. A partir de agora, o inquérito será concluído e repassado ao poder judiciário. O investigado está a disposição da justiça no setor prisional e seguirá por enquanto no cárcere respondendo o processo", destacou a delegada.

A mulher em situação de rua, vítima de um suposto ​abuso sexual, na avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira, em Belém, atualmente recebe apoio da equipe de assistência social e de saúde do Estado. No dia 17, o S​erviço de Atendiment​o Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros atuaram em conjunto para a contenção da mulher, que é paciente psiquiátrica.

Esse não é o primeiro crime que Gilvanderson Cruz responde. O suspeito tem sete ocorrências de violêcia doméstica na Polícia Civil. "Ele responde por outras sete situações a cerca de violência doméstica. Difere um pouco dessa, uma vez que essa não há o vínculo doméstico. Nessa situação ele está respondendo pela situação de estupro de vulnerável", explicou a delegada.

O caso chocou também a delegada Maria Letícia, que já trabalhou anos em delegacias especializadas em violência contra mulher e crianças. "É um caso que chama bastante atenção em razão do perfil do agressor e da vulnerabilidade da vítima, que possui além de estar na situação de rua, uma condições mental delicada. Foi um crime que nos chocou bastante e trouxemos a resposta à sociedade para coibir a prática desse crime", destacou.

Gilvanderson foi encaminhado ao sistema prisional e passará agora por audiência de custódia. O juiz analisará regularidade e legalidade da prisão podendo decidir a continuidade da prisão ou a soltura do suspeito para responder em liberdade. Durante a apresentação de Gilvanderson para prisão, nenhum advogado esteve presente. Ele terá oportunidade de defesa durante a instrução e o julgamento, caso não possua advogado, o suspeito terá assistência de um defensor público.