​Mulher em situação de rua,​ vítima de suposto abuso sexual, recebe tratamento em hospital de Belém

Uma mulher em situação de rua, vítima de um suposto ​abuso sexual na avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira, em Belém, está recebendo tratamento no Hospital de Clínicas Gaspar Vianna. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informou nesta quarta-feira (17) à Redação Integrada de O L​iberal que o S​erviço de Atendiment​o Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros atuaram em conjunto para a contenção da mulher, que é paciente psiquiátrica.

VEJA MAIS

De acordo com a Sesma, o Samu foi acionado para prestar os primeiros atendimentos, com o suporte do Corpo de Bombeiros, devido à condição psiquiátrica da paciente. “Após os primeiros atendimentos realizados pelo Samu, a paciente foi encaminhada para o Hospital de Clínicas Gaspar Vianna”, declarou a secretaria.

O suposto caso de​ abuso sexual​ ocorreu na madrugada de domingo (14) e foi registrado por um motociclista que passava pelo local. Em vídeos que circulam nas redes sociais, o motociclista grava imagens do suspeito, que estava vestindo apenas shorts e se afastando da vítima, que estava deitada na calçada, aparentemente sem roupas. O motociclista ainda exclama: “tá abusando de uma mulher doente, esse f***”. O suspeito ainda ajeita o calção antes de ir embora como se nada tivesse acontecido.

Segundo a Polícia Civil, o homem foi apresentado pela Polícia Militar na Seccional da Pedreira. Por não haver flagrante, não houve prisão. O caso continua sendo investigado. Perícias foram solicitadas e testemunhas foram ouvidas para auxiliar as investigações, comunicou a Polícia Civil.

O que diz o suspeito?

Após a repercussão do caso, o suspeito, que se identificou como Gilvanderson, usou as redes sociais para se defender. Na versão dele, a mulher aceitou “ficar” com ele. “Venho aqui nesse vídeo só para explicar a situação que aconteceu domingo agora. Eu falei com uma moradora de rua. Estava voltando de uma comemoração de aniversário da Sacramenta, de um entregador aí também. Parei com a moradora de rua pela Pedreira, dei um boa noite para ela e ela aceitou ficar comigo. Apareceu um motorista lá me filmando”, declarou o homem.