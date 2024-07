Mãe relata que filho mencionou participação do pai em estupro e sumiço de adolescente em Franca

Uma criança contou à mãe que o pai estaria envolvido no desaparecimento de Wesley Pires Alves Filho, de 13 anos, em Franca (SP). O adolescente desapareceu no dia 28 de agosto de 2020 e ainda não se sabe o paradeiro dele.

A polícia realizou novas buscas pelo menino na terça-feira (02/07) após uma mulher procurar as autoridades e dizer que ouviu do filho que o marido estuprou e matou Wesley. Após duas horas de procura, não foram encontrados vestígios.

A mulher contou que o filho de 9 anos afirmou que no dia 28 de agosto de 2020, o pai teria chegado em casa com Wesley no colo, desmaiado, e cometido o abuso. O adolescente acordou durante o ato, foi estrangulado e morto. O menino ainda disse que o pai teria colocado o corpo de Wesley em um saco preto e jogado em uma mata.

Segundo a mãe, ela questionou o filho sobre quem era o menino, ele disse que não sabia o nome, mas era 'um menino que em todo poste tinha um rostinho dele escrito ‘desaparecido’ e a mãe dele chorava muito na televisão falando que estava procurando ele'.

A mulher, que preferiu não se identificar, foi à polícia para contar que os filhos relataram, em maio deste ano, abusos sexuais cometidos pelo próprio pai, que aconteciam há pelo menos oito anos.

André Evangelista, que representa a família disse ao G1 Ribeirão e Franca que exames confirmaram os estupros cometidos pelo pai.

*(Iury Costa, estagiário sob a supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)