Avô é preso suspeito de abusar sexualmente da neta de 14 anos no Marajó

Equipes da Polícia Civil de Muaná, no Marajó, cumpriram um mandado de prisão preventiva contra um suspeito do crime de estupro de vulnerável. Conforme as informações iniciais, o avô, de 71 anos, estaria abusando da neta de 14 anos e a vítima denunciou o crime. O suspeito foi autuado na tarde de terça-feira (2/07). A PC ainda informou que o caso é investigado sob sigilo.

De acordo com os relatos, a vítima informou às autoridades policiais que os abusos ocorriam desde que ela tinha 8 anos de idade. A menina relatou que chegou a fugir de casa e foi para Belém, para a casa de outros familiares, na tentativa de escapar do suspeito e do estupro. A vítima disse a Polícia Civil que era ameaçada pelo suspeito, que morava na mesma casa que ela. Ele teria, ainda, oferecido dinheiro para a adolescente permitir os toques nas partes íntimas.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que equipes da delegacia de Muaná deram cumprimento a um mandado de prisão preventiva contra um suspeito do crime de estupro de vulnerável. O caso é investigado sob sigilo e o homem está à disposição da Justiça.