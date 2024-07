Participante do 'Casamento às Cegas' denuncia abuso em episódio de reencontro

O episódio de reencontro da quarta temporada do reality show "Casamento às Cegas Brasil", da Netflix, foi marcado pela denúncia de uma participante que sugeriu ter sido abusada sexualmente pelo homem com quem se casou no programa. Ingrid Santa Rita afirmou que Leandro Marçal queria manter o casamento "da sua forma suja e imunda".

Em uma declaração emocionada, Ingrid expôs os problemas enfrentados durante o casamento. "Quando eu escolhi você como meu marido, eu imaginei que por você ter três irmãs, você saberia o que não fazer. Você não soube. Você me desrespeitou por diversas vezes", desabafou.

A arquiteta relatou que tentou ajudar Leandro a lidar com seus problemas de disfunção erétil e que o acolheu. "Eu te protegi e te acolhi. Mas, quando a gente foi para a minha casa, você quis se resolver sozinho", contou.

"O que você fazia? Você me esperava dormir", relatou a participante, dando a entender que passou a ser vítima de uma relação não consensual. “Primeiro eu dormia pelada, depois eu dormia de calcinha, depois eu passei a dormir de pijama, depois eu peguei o travesseiro e fui dormir no meu sofá, fugindo de você na minha cama, no meu quarto, na minha casa", declarou.

Ingrid contou que chegou a ter crises de pânico por causa dos episódios e, em lágrimas, disse que pediu várias vezes para não ser tocada pelo então marido.

"No dia que as minhas filhas me encontraram no chão tendo uma crise de pânico, eu pedi para você não me tocar e você não me respeitava. Eu tenho nojo de você. Eu quero deixar isso muito claro. Eu tenho nojo da sua voz, da sua boca. Não quero você perto de mim", disse a participante.

Ao fim do relato, Ingrid foi abraçada pelas outras participantes do reality. Leandro ainda não se pronunciou publicamente sobre o caso.

Repercussão

Gravado meses antes, o episódio chegou ao público nesta quarta-feira (10) e gerou revolta dos espectadores, não só com Leandro, mas também com a Netflix por expor o abuso de forma banal. "Uma baita irresponsabilidade da Netflix, jogar isso no ar assim. Expôs a vítima sem necessidade e expôs a audiência a algo que pode ser gatilho para traumas muito sérios", comentou um espectador.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)